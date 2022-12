Höxter: Firma Hermann stellt „LGS-Fahrzeugflotte“

Das ist eine starke Unterstützung: Die Hermann GmbH mit ihrem Autohaus in Höxter stellt als Sponsor den Fuhrpark für das LGS-Team – kostenfrei. Insgesamt sind es vier Fahrzeuge, darunter zwei E-Autos.

Das Autohaus Hermann in Höxter macht die LGS mobil - und stellt gleich vier Fahrzeuge zur Verfügung.

Diese kleine „LGS-Flotte“ besteht aus zwei Kleinwagen, einem Kombi und einem Transporter. Sie haben bereits das farbenfrohe Gartenschau-Logo. „Wir freuen uns über eine weitere regionale Kooperation“, lobte LGS-Geschäftsführer Jan Sommer bei der Übergabe der Fahrzeuge. „Damit machen wir auf unseren Terminen in der Region und OWL im Vorfeld der Großveranstaltung auch beste Werbung für die LGS“, so Sommer. Michael Zimbal, Geschäftsführender Gesellschafter der Hermann GmbH: „Gerade auf kurzen Strecken am Tag sind die E-Fahrzeuge ideal einzusetzen.“ Das sei umweltfreundlich und würde sehr gut zur LGS passen, bestätigte auch Jan Sommer.