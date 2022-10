Firmenlauf in Höxter: Veranstalter will 1000er-Rekordmarke knacken

„Das war ein wunderbarer Anblick, als sich in der Höxteraner Innenstadt die 150 Kinder beim Bambini-Lauf in Bewegung gesetzt haben“, schwärmt immer noch Regionalleiter Jörg Albers von der Sparkasse Höxter. Jetzt gab es ein besonderes „Bonbon" für die Jüngsten.

Überhaupt sei die siebte Auflage des Firmenlaufs in Höxter Anfang September erneut ein voller Erfolg gewesen. Die beliebte Großveranstaltung, die wegen der Corona-Pandemie in den letzten zwei Jahren ausfallen musste, wurde wieder von der AOK und dem Mode- und Sporthaus Klingemann (Höxter) in bewährter Weise ausgerichtet. „Und wir als Sponsor haben dieses Event auch gerne unterstützt, wie bei allen bisherigen Läufen“, sagte Albers. Angenehme Temperaturen, beste Stimmung und eine super Beteiligung – so lautet das positive Resümee der Veranstalter.