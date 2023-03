Höxter: Förderverein stellt Pavillon der Ortschaften und Murmelbahn vor

Der Förderverein Landesgartenschau Höxter hat am vergangenen Donnerstag sein „Leuchtturmprojekt“, den Platz der Ortschaften mit einem Pavillon und angrenzender Murmelbahn, vorgestellt.

Stadtnah, direkt an der Weser gelegen, ist ein Ort entstanden, an dem sich alle Ortschaften darstellen werden und so, neben der Kernstadt, auch die Dörfer des Stadtgebietes auf dem Landesgartenschau-Gelände, repräsentiert sind.