Fortschritt mit „Da Vinci" in Höxter

„Ich hätte nicht gedacht, das noch zu erleben“: Dr. Stefan Bettin, Leiter der Frauenklinik der KHWE am St.-Ansgar-Krankenhaus Höxter, ist fasziniert von dem Fortschritt, den er am Sonntag beim „Tag der offenen Tür“ der Klinik vorstellen konnte: Das robotergestützte Operations-Assistenzsystem „Da Vinci“ hat im Krankenhaus Einzug gehalten. Mitte November ist der erste gynäkologische Eingriff mit dieser Präzisionstechnik geplant. Dr. Bettin: „Das ist High-End-Medizin. Dass wir sie hier in der Region einsetzen, ist toll.“

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar