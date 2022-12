Frau von Laster in Höxter überrollt: Fahrer muss 1700 Euro zahlen

Höxter

Eine 52-jährige Fahrradfahrerin ist am 25. August 2021 an der Kreuzung Brenkhäuserstraße/B64 in Höxter ums Leben gekommen. Sie war von einem abbiegenden Lastzug überfahren worden. Vor dem Amtsgericht Höxter musste sich nun jener 54-jährige Berufskraftfahrer aus Ahlen verantworten, der den Laster gesteuert hatte.

Von Michael Robrecht