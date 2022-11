Frau rettet jungen Motorradfahrer von Bahngleisen - und wird dabei beschimpft

Ein junger Motorradfahrer ist am B64-Bahnübergang Taubenborn zwischen Höxter und Godelheim am Allerheiligentag verunglückt. Das Zweirad hatte sich gegen 17.50 Uhr am Bahnübergang aus noch unbekannten Gründen verkeilt. Der 19-jährige Biker aus Höxter flog mit seiner Maschine durch die Luft ins Gleisbett und blieb dort verletzt liegen.

Alexandra Klocke aus Godelheim war mit ihrem Auto aus Godelheim in Richtung Höxter unterwegs und sah den Unfall am Montagabend. Sie parkte sofort in der Taubenborneinfahrt und sprang mit ihrem Sohn aus dem Wagen, um erste Hilfe auf den Gleisen zu leisten und den jungen Motorradfahrer aus der Gefahrenzone der Bahngleise zu ziehen. Sie befüchtete, ein Zug der Nordwestbahn könnte anrollen.

Ein weiterer Autofahrer rief den Rettungswagen zur Hilfe. Der verletzte Biker und das Motorrad konnten zügig vom Gleisbett auf die Taubenbornstraße gezogen werden. Alexandra Klocke berichtete dem WB, dass der Verunglückte aus ihrer Sicht neben den Verletzungen einen Schock erlitten habe. Er sei zwar benommen und an der Schulter verletzt, aber ansprechbar gewesen. Sie habe ihm auch den Helm abnehmen können.

Frau verärgert über Reaktionen am Unfallort

Was vor dem Eintreffen von Polizei, Feuerwehr und Rettungswagen während der Rettungsaktion dann noch geschah, das hat die Ersthelferin doch sehr verärgert. Etliche Fahrzeuge hätten nicht angehalten, um beim Unfall zu helfen. „Das Geschehen wurde schlichtweg von den Leuten ignoriert. Die haben erstaunt geguckt und nicht reagiert“, beklagte Alexandra Klocke.

Feuerwehr, Rettungswagen und Polizei waren am Bahnübergang Taubenborn (Symbolfoto) auf der B64 bei Höxter im Einsatz. Foto: M. Robrecht

Dann habe sie sich auch noch beschimpfen lassen müssen. „Eine Mercedesfahrerin brüllte, ich sollte hier mal das Warndreieck aufstellen und das alles absichern. So ginge das hier nicht. Soetwas verstehe ich nicht mehr. Wir haben hier jemanden aus Lebensgefahr mitten auf der Bahnstrecke in Sicherheit gebracht. Und dann das. So eine Reaktion ist unfassbar“, meinte die Godelheimerin. Sie mache das öffentlich, damit die Leute einmal darüber nachdenken sollten, nicht einfach wegzusehen und nicht sofort loszupoltern. Es sei gegen 17.50 Uhr eine unklare Unfalllage in der Dunkelheit gewesen. Da sei jemand durch die Luft geflogen und habe sich verletzt. Und da war vielleicht sogar ein Zug im Anmarsch! „Da muss man doch als erstes sofort helfen“, meinte die Ersthelferin.

Zug war nach Alarmierung informiert worden

Der sich nähernde Regionalzug war von den Einsatzkräften rechtzeitig über den Unfall am Bahnübergang Taubenborn informiert worden, so dass es keine Gefahrenlage dort gab. Das klärte sich nach Einsatzende am Bahnposten 39 um 19.15 Uhr auf. Der Verletzte wurde ins St.-Ansgar-Krankenhaus in Höxter gebracht.