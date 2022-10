Frau (78) stürzt an Öse in Gehrden: Mit Hubschrauber in Klinik geflogen

Größerer Rettungseinsatz mit Feuerwehren in Ortsmitte an Böschung

Gehrden

Eine 78-jährige Frau ist heute um 14.20 Uhr in Gehrden an einer Böschung der Öse verunglückt. Sie konnte sich an dem Bach nicht mehr selbst befreien und wurde bei dem Sturz schwer verletzt.

Von Michael Robrecht