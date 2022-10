Freier Parkraum in der Kernstadt Höxter

Der Großparkplatz "Berliner Platz" in Höxter gehört zu den Flächen, die am "Höxteraner Märchensonntag" (Stadtfest) zum Parken genutzt werden können.

Im Laufe des kommenden Montags (17. Oktober) könne die Ebene 3 dann wieder als Parkraum freigegeben werden. Voraussichtlich eine Woche später sollen auch die Arbeiten der Ebene 4 abgeschlossen sein. Anschließend sollen nacheinander die Parkdecks 5 bis 8 von oben nach unten saniert werden.

Die Tiefgarage "Post/Uferstraße" stehe ebenso als öffentlicher Parkraum zur Verfügung. Die Anfahrt verläuft bis zur Fertigstellung der Baumaßnahme Uferstraße (südlicher Teil) nur über die Bachstraße, Weserstraße und Uferstraße. Die Ein- und Ausfahrt in die Tiefgarage wird mit einer Ampelschaltung in der Weserstraße bezeihungsweise unmittelbar nach Ausfahrt der Tiefgarage geregelt.

Darüber hinaus bestehen laut Kommune im Rahmen des anstehenden Märchensonntags am 16. Oktober (verkaufsoffenen Sonntag von 13 bis 18 Uhr) in der Kernstadt Höxter zusätzliche ausgeschilderte Parkmöglichkeiten im Bereich der Schule am Nicolaitor, der Realschule, des Parkplatzes am Bielenberg sowie des Berliner Platzes.