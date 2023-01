Höxter-Tisch freut sich über Spende der AGH

Die Teilnehmer der AGH erstellen jedes Jahr einen digitalen Adventskalender, der mit weihnachtlichen Geschichten und Aktionen gefüllt wird. In diesem Zusammenhang entstand in der Gruppe die Idee, Menschen, die wenig haben in der Adventszeit, eine Freude zu bereiten. Ingo Schwickardi und Georgina Lloyd als Vertreter der AGH Digital überreichten die süße Spende. „Unermüdlich haben wir in den letzten Tagen gebastelt, Plätzchen gebacken und weihnachtlich verpackt.“

Die hübsch dekorierten Tüten wurden noch am selben Tag an die Bedürftigen verteilt. „Wir sind beeindruckt von dem Engagement der Ehrenamtlichen, die unermüdlichen Lebensmittel reintragen und bei der Ausgabe und Organisation helfen. Wir lernen: Auch kleine Spenden sind willkommen und bereiten große Freude“, so Georgina Lloyd für die AGH.