Fritz-Ascher-Ausstellung im Forum Jakob Pins eröffnet

Höxter (WB). Das Forum Jacob Pins beendet die Corona-Kunstpause und hat am Wochenende die neue Ausstellung mit Werken von Fritz Ascher eröffnet. Bis zum 29. November 2020 zeigt das Forum in Höxters Westerbachstraße „Der Vereinsamte. Clowns in der Kunst Fritz Aschers (1893 – 1970)“.

Ascher gehört der vergessenen Künstlergeneration an, deren Schaffen durch die Machtübernahme der Nationalsozialisten 1933 ein abruptes Ende fand. Als geborener Jude und Expressionist war er sowohl Verfolgung ausgesetzt als auch künstlerisch verfemt. Nach Inhaftierung überlebte er die Diktatur in einem Kellerversteck in Berlin-Grunewald. Aufgrund vieler Repressalien sind seine Werke teilweise in Vergessenheit geraten. Sein Schicksal steht exemplarisch für die zahlreichen vielversprechenden Karrieren der verlorenen Künstlergeneration.

Im Fokus der Ausstellung stehen Aschers Bajazzo-Darstellungen. Ausgehend von der Oper I Pagiliacci von Ruggero Leoncavallo, setzte sich Ascher ab etwa 1916 mit der Figur des Clowns, sowohl in szenischen Darstellungen als auch in Einzeldarstellungen, auseinander. Gerade in letzteren wird der Clown zur Reflexions- und Identifikationsfigur des Künstlers. Nach dem Krieg schuf Ascher vor allem Landschaftsdarstellungen, die den Bruch im künstlerischen Schaffen Aschers sichtbar werden lassen. Sie sind in der Ausstellung auch zu sehen. Im Rahmen der Führung werden beide Aspekte des Künstlers beleuchtet und bei der Clownsdarstellungen eine Brücke geschlagen zu Jacob Pins, in dessen Werk die Figur des Narren eine große Bedeutung hat.

Auf Empfehlung Max Liebermanns studierte Ascher an der Königsberger Kunstakademie, er stand im engen Kontakt zu Künstlern wie Max Beckmann, Käthe Kollwitz oder Edvard Munch. So entwickelte Ascher eine eigene künstlerische Bildsprache.

In der Ausstellung werden ausschließlich Werke aus Privatsammlungen in den USA und Deutschland zu sehen sein, die der Öffentlichkeit nicht zugänglich sind. Zur Ausstellung erscheint ein Katalog. Ausstellung und Katalog sind eine Kooperation der Fritz Ascher Society, New York, und der Pins-Gesellschaft. Öffnung der Ausstellung: täglich 10 bis 17 Uhr (außer montags). Samstag, 12. September, wird um 15 Uhr eine Führung durch die Fritz Ascher-Schau angeboten.