Sechs Verletzte bei Brand in Glashütte in Boffzen

Feuer an Fertigungsmaschine bei Noelle & von Campe sorgt für hohen Sachschaden

Boffzen

Feueralarm in der Boffzener Glashütte: Bei einem Maschinenbrand bei Noelle und von Campe in Boffzen sind am Montagabend sechs Mitarbeiter verletzt worden. Sie hatten Rauch eingeatmet. Das Feuer hatte gegen 20.45 Uhr einen größeren Einsatz von Feuerwehrkräften und dem Rettungsdienst ausgelöst.

Von Michael Robrecht