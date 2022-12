Für Höxteraner: Gemeinsam statt einsam auch zur Weihnachtszeit

Die Seniorengemeinschaft bietet in Höxter Weihnachtsessen für Bedürftige. Die Veranstaltung ist am vergangenen Wochenende mit viel Zuspruch gelaufen. Motto: Gemeinsam statt einsam auch zur Weihnachtszeit .

Gestiegene Preise machen den Menschen Sorgen

Ein ereignisreiches Jahr neigt sich dem Ende entgegen und mit dem dritten Advent stehen nun auch die Festtage unmittelbar bevor. Bei vielen Menschen steigt die Vorfreude auf die gemütliche Zeit. Sie planen bereits lange im Voraus kulinarische Köstlichkeiten und Highlights, die ihnen die Feste am Jahresende buchstäblich versüßen. Dem gegenüber stehen faktisch jedoch auch gestiegene Preise, sorgenvolle Blicke in die Zukunft und leider viel zu oft Einsamkeit derer, die niemanden um sich herum haben.

Die Stube ist weihnachtlich geschmückt und das Essen schmeckt. Foto: Katharina Grote

Am vergangenen Wochenende lud die Seniorengemeinschaft Höxter nun zum Adventsmarkt und „Weihnachtsessen“ in das „Haus der Generationen“, das erst im Oktober diesen Jahres eroffnet wurde, um dem entgegen zu wirken. Bereits vergangenes Jahr habe solch ein Weihnachtsessen stattfinden sollen, damals noch in der Mensa der Höxteraner Schulen, berichtete Hans-Ulrich Zayc, Schatzmeister der Seniorengemeinschaft. Coronabedingt habe es ja „leider ausfallen müssen. Die Spender haben ihre Spende aber nicht zurückgezogen“. So habe der Verein sie in diesem Jahr nutzen und Menschen, denen es nicht so gut gehe, „Essen zum schmalen Taler“ bieten können, so Zayc.

Essen in der guten Stube

So lockte unter anderem der Geruch von Fleischerei Kadels deftiger Erbsensuppe jüngere und ältere Höxteraner in die Neue Straße, um gemeinsam in der weihnachtlich geschmückten Stube zu essen und Zeit miteinander zu verbringen. „Gut 100 Portionen haben wir wohl schon verteilt“, so das erste Resümée von Monika Treidler „und es ist noch genug da!“. Die Frage, ob es denn auch schmecke, beantworteten die Gäste nahezu stillschweigend. Mit vollem Mund spricht man schließlich nicht. Diejenigen, denen Erbsensuppe weniger zusagte, versorgte Herbert Kaliski draußen am Grill mit Bratwurst. Glühwein, Kaffee oder kalte Getränke vertrieben den Durst der Gäste.

Draußen auf dem Hof ist Manfred Jouliet im Austausch mit den Gästen. Auch für Ideen hat er stets ein offenes Ohr. Foto: Katharina Grote

Der Vorsitzende der Seniorengemeinschaft Höxter, Manfred Jouliet, zeigte sich erfreut, zahlreiche Gäste verschiedenen Alters begrüßen zu dürfen. „Gemeinsam statt Einsam - unter diesem Motto und darüber hinaus ist es unser Ziel, den Höxteranern soziale Angebote zu bieten. In Höxter möchte und muss niemand alleine sein“ so Jouliet. „Auch im nächsten Jahr werde es wieder etwas neues geben und auch die Seniorenmesse steht wieder bevor“. Die vielfältigen Ideen Jouliets zeugen davon, wie wichtig ihm das Haus der Generationen in Höxter und die ganze Thematik ist. Um die Angebote aber auch realisieren zu können, bedarf es Spenden und fleißiger Helfer. „Ohne Unterstützung ist vieles nicht möglich. Jedes neue Mitglied ist natürlich auch herzlich Willkommen“, lud Manfred Jouliet ein.

Neue Angebote für die Senioren in der Stadt

Am Sonntag freute man sich im Haus der Generationen dann auf Kaffee und Kuchen unter Mithilfe der Damenschießgruppe der „Ersten Kompanie“. Auch Altbürgermeister Alexander Fischer hat sich im Organisationsteam mit der Damenschießgruppe der 1. Kompanie der Schützengilde Höxter aktiv beteiligt.

In der Neuen Straße ist ein Ort entstanden, der die Höxteraner zusammenbringt und Hilfe in vielerlei Hinsicht bieten kann. Sei es bei rechtlichen Fragen, Sorgen oder gemeinsamer Zeit, das Angebot ist vielfältig und richtet sich an alle Menschen. Beispielsweise findet alle zwei Wochen ein gemeinsames Frühstück statt und der „Seniorenratgeber“ erfreut sich mittlerweile der fünften Auflage. Wie schon zur Eröffnung des Hauses festgestellt werden durfte, muss in Höxter zum Glück niemand alleine sein.