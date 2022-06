Fürstenau hat wieder zwei Schützenkönigspaare

Ganz Fürstenau feierte über Pfingsten das traditionelle Schützenfest mit sehr vielen Gästen. Für das amtierende Königspaar der Jungschützen, Fabian Ridder und Stefanie Pipiale war es der lang ersehnte und krönende Abschluss ihrer Regentschaft, so Lothar Stadermann in seinem bericht. "Die Stimmung bei den regierenden und in der Ortschaft wurde auch von den kleinen Regenschauern während des Festumzuges am Sonntag nicht getrübt. Die Freude endlich wieder ein normales Schützenfest im gewohnten Umfang feiern zu können überwog eindeutig; sie war den vielen Zuschauern geradezu ins Gesicht geschrieben. Das amtierende Königspaar genoss ihren langersehnten Auftritt und das Bad in der Menge während des Schützenumzuges, zu dem viele befreundete Vereine gekommen waren, um mitzumarschieren", so Lothar Stadermann (Vorsitzender der Schützengilde Fürstenau von 1604).

