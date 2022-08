Fürstenberg: „Tag der offenen Manufaktur“ zum Jubiläum

Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg gewährt in diesem Monat einen faszinierenden Blick hinter die Kulissen. Anlässlich des 275-jährigen Jubiläums öffnet die Manufaktur am Sonntag, 28. August, ihre Tore und lädt zum „Tag der offenen Manufaktur“ mit Sommerfest auf dem Schlosshof ein.

„Der Eintritt in den Produktionsbetrieb und auf den Schlosshof ist frei“, so eine Unternehmenssprecherin im Vorfeld des besonderen Aktionstages. „275 Jahre Fürstenberg sind ein Grund zum Feiern“, heißt das Motto. Von 10 bis 17 Uhr können Besucher die hohe Handwerkskunst der Porzellanherstellung erleben. Bei einem freien Rundgang durch die Produktionsbereiche der sogenannten Weißfertigung erfahren Interessierte, wie das Manufakturporzellan entsteht – eben wie es geformt, gebrannt und schließlich farbig dekoriert wird. Fachkundige Mitarbeitende führen einzelne Arbeitsschritte vor und erläutern diese.

Kinder können beim Modellieren und Porzellanmalen unter Anleitung erfahrener Porzelliner und Porzellanmaler selbst kreativ werden. Auf dem Schlosshof findet ein buntes Sommerfest statt: mit Kulinarik vom Schmeck-Werk Höxter und verschiedenen Food-Ständen, Live-Musik der Band „Dixie Kings“ sowie Clownerien und Walk-Acts des Clowns Piccolo.

Die Porzellanmanufaktur Fürstenberg blickt auf eine jahrhundertelange Tradition zurück. Hier ist alles „Made in Fürstenberg". Foto: Harald Iding

Regionale Akteure bieten spannende Aktionen zum Mitmachen, Erleben und Spaß haben an. Sagenfiguren der Deutschen Märchenstraße und der Rattenfänger aus Hameln sind zu Gast. Die „Elfe Holli“ von der Landesgartenschau Höxter (2023) schminkt ihr Elfenmotiv auf Kindergesichter und der Verlag Mitzkat verzaubert mit Lesungen und Puppenspiel. Der Freundeskreis Fürstenberger Porzellan führt gemeinsam mit Sammlern halbstündlich in die Jubiläumsausstellung. Der „PS-Speicher“ präsentiert historische Fahrzeuge und die Jägerschaft Holzminden bringt die heimische Wald-Welt näher. Im Museum Schloss Fürstenberg wird die Geschichte der Manufaktur lebendig.

Dem Jubiläum widmet das Museum gemeinsam mit dem „Freundeskreis Fürstenberger Porzellan “ die Sonderausstellung „In Herz und Hand. 275 Jahre Fürstenberg – Schätze aus Privatbesitz“. Kostbare Porzellane von Sammlern werden dort erstmals öffentlich gezeigt.

In den Ausstellungsräumen stehen dann die „Guides“ für spannende Museumsgespräche zur Verfügung und in der Besucherwerkstatt können Interessierte selbst ein Stück Fürstenberg Porzellan bemalen. In der Zeit von 14 bis 16 Uhr berichtet Museumsleiter Dr. Christian Lechelt in der Expertisenstunde viel Interessantes über mitgebrachtes Porzellan der Besucher. „Bestimmt werden Alter, Seltenheit und Herkunft der Objekte. Angaben zum aktuellen Marktwert dürfen aus rechtlichen Gründen nicht gegeben werden“, teilt der Veranstalter mit. Im Museum gilt an dem Tag der reduzierte Eintritt von fünf Euro (ab 16 Jahre).

Der Rattenfänger von Hameln wird beim Sommerfest in Fürstenberg zu Gast sein - wie hier vor Jahren beim Märchensonntag in Höxter. Foto: Harald Iding

Und wer Lust auf hochwertiges Porzellan für das eigene Zuhause bekommen hat, könne sich im Manufaktur Werksverkauf inspirieren und beraten lassen. Neben der aktuellen „Fürstenberg und Sieger by Fürstenberg Kollektion“ könnten Porzellanbegeisterte noch vom letzten Tag der „Bunten Wochen“ profitieren – es locken exklusive Einzelstücke. Ein Besuch lohnt sich auf jeden Fall für Interessierte Ende August.