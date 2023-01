Fusion zur neuen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter steht nichts mehr im Weg

Der Zweckverband der Trägerkommunen hat in seiner jüngsten Sitzung den Verwaltungsrat gewählt und richtungsweisende Entscheidungen zur Besetzung des Vorstandes getroffen. Damit sind weitere Meilensteine auf dem Weg zur Fusion der Sparkassen Delbrück, Höxter und Paderborn-Detmold erreicht.

Im Anschluss an die Versammlung des Zweckverbandes trat sogleich der neue gewählte Verwaltungsrat zu seiner konstituierenden Sitzung zusammen. Auch hier galt es, weitere wichtige Entscheidungen zu treffen. Achim Frohss, bisher Mitglied des Vorstandes der Sparkasse Höxter, ist als neues Mitglied des Vorstandes der neuen Sparkasse Paderborn-Detmold-Höxter zum 1. April 2023 bestellt worden. Er tritt die Nachfolge des zum 31. März in den wohlverdienten Ruhestand ausscheidenden Vorstandsmitgliedes Hubert Böddeker an.