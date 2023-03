Parfümerie Weber in der Fußgängerzone Höxter schließt

Wieder ein bekannter Name weniger in der Marktstraße

Ein Stück Geschichte in Höxters Marktstraße endet: Das traditionsreiche Geschäft „Weber Parfümerien“ wird zum 31. Mai 2023 geschlossen. Der Name war hier am Markt gesetzt. Seit 1930 war hier eine Parfümerie ansässig. Familie Weber gehört die Immobilie weiter. Die Firma mit 18 Weber-Filialen wurde schon 2009 abgegeben.

Am 31. Mai öffnet das traditionsreiche Geschäft in der Marktstraße 9 in Höxter zum letzten Mal seine Türen. Das bestätigte die Filialleitung der Unternehmensgruppe HC in Höxter dem WB. Bereits seit 1930 war in dem Geschäftshaus eine Parfümerie ansässig. Gründer des Weber-Stammsitzes war Richard Weber. Familie Weber hatte bereits zum 1. Januar 2009 ihr Unternehmen mit 18 Filialen in die Firma Aurel Parfümerie H.C. Barsinghausen integriert und abgegeben. Viele Filialen wie Höxter, Bad Driburg oder Holzminden firmierten aber weiter unter „Weber“.