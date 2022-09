Gabentisch in Höxter lädt zur Hilfe ein

Daher steht er seit einigen Tagen wieder da, der reich „gedeckte“ Gabentisch mit vielen Geschenkideen für Kinder im Haushalts- und Spielwarengeschäft Larusch in Höxter. Die Bürgerinnen und Bürger können wie immer eines der Präsente kaufen und mithin, wie der Name der Aktion sagt, für „Strahlende Kinder unterm Weihnachtsbaum“ sorgen. Inhaber Dietmar Larusch gibt die gekauften Geschenke an Brigitte Vurens van Es weiter. Die Würgasserin verpackt die Spielsachen dann mit viel Liebe und einigen Helferinnen und verteilt die Geschenke an bedürftige Familien.

Um die 200 Kinder hat sie in den vergangenen Jahren jeweils beschenken können. 2021 waren es wegen ihrer Erkrankung weniger. Die Aktion lief als Notprogramm auf kleiner Flamme. Jetzt hofft Brigitte Vurens van Es, wieder die gewohnt große Anzahl von Familien beschenken zu können. Angesichts steigender Preise und der Folgen der Corona-Pandemie hat die ehemalige Bürokauffrau und heutige Ruheständlerin schon Spendenabsagen bekommen. Aber auch diese Zurückhaltung lässt ihren Tatendrang nicht schwinden. „Ich bleibe am Ball.“ Klinkenputzen inklusive.

Dietmar Larusch unterstützt Aktion

Dietmar Larusch ist der agilen Mittsechzigerin mit dem großen Herzen seit Jahren schon ein verlässlicher Partner. „Es gibt in der Region viele Menschen, die Hilfe benötigen. Wir dürfen sie nicht vergessen. Deshalb wünsche ich mir von Herzen, dass die Aktion wieder ein Erfolg wird.“

Ins Leben gerufen hat Brigitte Vurens van Es sie vor mehr als zehn Jahren. Ein Arbeitskollege wurde Papa. „Er hatte nach seiner Scheidung sehr hohe Unterhaltsverpflichtungen und kein Geld für eine Erstausstattung“, erinnert sich die stille Heldin. Über Facebook startete sie einen Spendenaufruf und hatte innerhalb weniger Tage eine komplette Babyausstattung zusammen. Den Stein ins Rollen gebracht, machte sie weiter und richtete die Facebook-Seite „Hilfe für mittellose Mamas“ ein. Die Gruppe hat fast 1500 Mitglieder und ist zu einer aktiven Hilfsplattform geworden.

Brigitte Vurens van Es koordiniert die Verteilung der Spenden und Ausstattungsgegenstände. Bei ihr laufen in diesem Hilfsnetzwerk alle Fäden zusammen. Die Weihnachtsaktion ist ein Teil ihres Engagements. Sie fängt jetzt, Mitte September, schon an, um die Präsente rechtzeitig, ab Ende November, an die Familien verteilen zu können. So bringt sie Jahr für Jahr viele Kinderaugen zum Leuchten. Und findet auch in der eigenen Familie, bei ihren drei Kindern und vier Enkeln sowie den zwei Kindern ihres Mannes, Bewunderung und Unterstützung.

Im Urlaub erkrankt

Ende Mai 2021 schien dann plötzlich alles aus zu sein: Im Urlaub in Holland, dem Heimatland ihres Mannes, erlitt Brigitte Vurens van Es aufgrund einer zu spät erkannten Lungenentzündung ein akutes Organversagen. Ihr Leben hing an einem seidenen Faden. Sie lag zwei Wochen im Koma. In den Monaten darauf wechselten sich Krankenhausaufenthalte und Wochen in Reha-Kliniken ab. Die Lungenentzündung hatte sie aufgrund ihrer chronisch obstruktiven Lungenerkrankung (COPD) zu spät bemerkt.

Von dem lebensbedrohlichen Organversagen und seinen Folgen hat sie sich noch lange nicht erholt. Trotzdem hat sie sich ihre Tatkraft erhalten. Die setzt sie nun wieder ein für das, was ihr so am Herzen liegt: Hilfe für bedürftige Familien. Zu erreichen ist Brigitte Vurens van Es über ihre Facebookseite „Hilfe für mittellose Mamas“, per E-Mail unter [email protected] oder unter 05273/89519.