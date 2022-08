Gartenfest Corvey: „Grünes Paradies“ mit allen Sinnen genießen

Es war wieder wie Urlaub: Das Weltkulturerbe Schloss Corvey in Höxter lud mit ausgewählten Ausstellern zu einem sommerlichen Ausflug ein. Ausrichter war die „Evergreen GmbH" aus Kassel.

Marc Müller sorgt gleich in der ersten Kurve des Gartenfestes mit seiner Tochter Isabel für Abkühlung – jedenfalls optisch. Der Handwerker verwandelt altes Holz aus Fachwerkhäusern zu modernen Duschen, die einfach per Wasserschlauch im eigenen Garten angeschlossen werden. Nicht nur viele Ideen und Produkte für eine grüne Welt vor der eigenen Tür konnte man bei der jüngsten Auflage des Corveryer Gartenfestes mitnehmen. Vor allem Deko-Artikel und kleine wie große Kunstwerke sind derzeit besonders gefragt. „Die Leute pimpen ihre Gärten, machen sich in der Pandemie alles richtig schön und bunt“, weiß Aussteller Marc Müller aus Gesprächen. Schon der Freitag war – bei eher wolkenreichem Wetter – gut besucht. Die Gäste nahmen sich wie die Aussteller richtig Zeit, Stress ist bei diesem Fest ein Fremdwort. Mit jedem Tag sind es dann mehr Besucher geworden.