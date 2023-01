Name der Gartenschau-Bimmelbahn in Höxter: „Rasender Weserwurm“  macht das Rennen

Die Bimmelbahn, die zur Landesgartenschau Besucherinnen und Besucher nach Höxter und Corvey bringen wird, interessiert viele im Land NRW: „Rasender Weserwurm“ wird die bunte Bahn jetzt offiziell heißen. Der Vorschlag hatte im Online-Voting schnell die Nase vorn: Von insgesamt 4200 abgegebenen Stimmen gingen mehr als 2500 an den Rasenden Weserwurm. Das ist eine satte absolute Mehrheit!

4200 Stimmen abgegeben

„Wer in den vergangenen Wochen eine Probefahrt gemacht hat, konnte auch einen Namensvorschlag für die Bimmelbahn abgeben“, sagt Landesgartenschau-Geschäftsführerin Claudia Koch. Auf diese Weise kamen 35 Namen zusammen. Sechs davon schafften es in die engere Auswahl, über die online abgestimmt wurde: Soll die Bimmelbahn Holli Express, Hollinchen, Rasender Weserwurm, Huxori Bahn, Flotte Flora oder Blütenbahn heißen? „Ich freue mich, dass die Resonanz sowohl bei der Namenssuche als auch bei der Abstimmung so groß war“, sagt Koch.

LGS-Elfe Holli in Höxter vor der Gartenschau-Bimmelbahn, die jetzt „Rasender Weserwurm“ heißt. Foto: LGS GmbH

Unter allen Stimmen verloste die Durchführungsgesellschaft zwei Tageskarten und zwei Fahrten mit dem Rasenden Weserwurm. Gewonnen hat Ann-Kathrin aus Dortmund. „Ich habe über Medien vom Namensvoting erfahren und freue mich, die Landesgartenschau Höxter im Sommer aus dem Rasenden Weserwurm heraus zu erkunden.“

Die Landesgartenschau hatte die Bimmelbahn aus Bad Lippspringe im Nachbarkreis Paderborn übernommen. Der Rasende Weserwurm wird zur Landesgartenschau zwischen Höxter und Corvey verkehren, um die Besucherinnen und Besucher von einem Parkteil zum anderen zu bringen.