Gartenschau zum Frühstück:   Fast alles kommt aus dem Kreis Höxter

„Wir haben überlegt, was die Region an Früchten hergibt“: Die Holunderbüsche am Weserufer waren eine Rezeptinspiration. Der Apfel- und Quittensaft kommt von der Obstpresse aus Amelunxen, die Erdbeeren von Wittrocks Plantage in Höxter und die Marmeladengläser von Noelle & von Campe in Boffzen.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch