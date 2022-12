Gas- und Strompreise machen in Höxter gewaltigen Sprung nach oben

GWH-Geschäftsführer Matthias Bieler und GWH-Prokurist Sönke Verwohl wiesen auf die vielen Preiseinflüsse bei der Beschaffung durch Ukrainekrieg, Sanktionen und die daraus folgende Energiekrise hin. Der Kostendruck sei wie in allen Städten enorm. Der staatliche Preisdeckel für Strom und Gas zur Federung der Steigerungen müsse für die Energie in Kürze in Berlin noch politisch im Bundesrat in diesem Dezember beschlossen und dann 2023 umgesetzt werden.

Jetzt Angebot wählen und direkt weiterlesen! Digital Basis alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

monatlich kündbar Digital Premium für Zeitungsabonnenten alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

WB eZeitung

montags - sonntags informiert Digital Premium für Neukunden WB eZeitung

alle Artikel & Fotostrecken auf westfalen-blatt.de frei

inklusive aller WB+ Inhalte

WB-Apps für Smartphone und Tablet

endet automatisch