Gehen die Sparkassen Höxter und Paderborn zusammen?

Die aktuellen Rahmenbedingungen für Sparkassen und Banken sind sehr herausfordernd. Neben anhaltender Niedrigzinspolitik werden diese insbesondere von ständig steigenden Anforderungen aufgrund von Regulatorik und Rechtsprechung geprägt.

Die Sparkasse Höxter hat sich im Rahmen des Zukunftsprojektes „Zielbild/Masterplan 2030“ intensiv mit den Rahmenbedingungen und der Zukunft der Sparkassenstruktur im Kreis Höxter beschäftigt. Neben verschiedenen Optimierungsmaßnahmen wurde auch die Aufnahme von ergebnisoffenen Sondierungsgesprächen für einen Zusammenschluss mit der Sparkasse Paderborn-Detmold vorgeschlagen.

Nach ausführlicher Erörterung und Beratung mit dem Vorstand hat der Verwaltungsrat am 3. Februar 2022 den Beschluss gefasst, ergebnisoffene Sondierungsgespräche mit der Sparkasse Paderborn-Detmold aufzunehmen.

Im Rahmen der Sondierungsgespräche wird untersucht, ob die Sparkassen gemeinsam den Herausforderungen besser begegnen können. Im Mittelpunkt der Betrachtungen stehen die Auswirkungen auf Kundinnen und Kunden, Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter, die Träger und den besonderen Auftrag der Sparkassen in der Region.

Ergebnisse der Sondierungsgespräche werden in den nächsten Monaten erwartet.

In der letzten Bilanz für das Jahr 2020 sahen die Zahlen Anfang März 2021 laut der Bankvorstände Jens Härtel und Achim Frohss so aus: „Das Vertrauen der Kunden in die Sparkasse Höxter ist während der Corona-Krise noch größer geworden. Dies lässt sich an den starken Zuwächsen bei Krediten und Einlagen ablesen. Die Bilanzsumme der Bank ist zum 31. Dezember 2020 um fast zwölf Prozent auf mehr als 1,8 Milliarden Euro gestiegen.“ Mit rund 325 Millionen Euro sei das Darlehensneugeschäft 2020 die Basis für ein ganz besonders starkes Kreditwachstum gewesen. Allein für den Wohnungsbau oder Immobilienerwerb habe die Sparkasse etwa 192,2 Millionen Euro an neuen Darlehensmitteln bereitgestellt (Vorjahr 164,0 Millionen Euro). Auch die Kundeneinlagen der Sparkasse seien 2020 kräftig um 120 Millionen Euro gewachsen (Bestand an bilanziellen Kundeneinlagen 1,4 Milliarden Euro).

Ein Zitat aus dem Bilanz-Bericht 2019 abgegeben im Februar 202o: „Wie der Vorstandsvorsitzende Jens Härtel berichtete, werde es in diesem Jahr keine Schließung von Filialen geben. Auch Fusionen mit anderen Sparkassen seien nicht geplant. Die Sparkasse Höxter sei groß genug, um auch zukünftig eigenständig bleiben zu können. Härtel weiter: „So lange wir so gut über die Runden kommen, wollen wir auch in Zukunft eine Bank für die Region bleiben.“ Zahlen der Bilanz 2021 gibt es noch nicht.