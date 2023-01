Gelbe Bänder im Truck aus Höxter im Einsatz für Prinz Harrys „Invictus Games 2023“

Höxter

Mehr als 100.000 Menschen haben bisher zehn Kilometer „Gelbe Bänder der Verbundenheit“ für die Bundeswehrsoldaten in Auslandseinsätzen unterschrieben. Nach mehr als zehn Jahren geht die Aktion, die einst in den Kasernen Höxter und Holzminden entstand, im Jahr 2023 mit neuem Schwung weiter. Ein Schwerpunkt der Aktivitäten wird laut der Initiatoren, der heimischen Gerberding-Stiftung „Courage“, die Kriegsversehrten-Paralympics „Invictus Games“ in Düsseldorf vom 9. bis 16. September sein.

Von Michael Robrecht