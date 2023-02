Gemeinsam für eine barrierefreie Landesgartenschau in Höxter

Die Landesgartenschau Höxter soll in diesem Jahr eine der attraktivsten Anziehungspunkte in Ostwestfalen-Lippe und darüber hinaus werden und für alle erlebbar sein – unabhängig von Alter, Herkunft und körperlichen oder geistigen Möglichkeiten. Darüber sind sich die Initiatoren der Stadt Höxter und der Landesgartenschau gGmbH sowie die Vertreter der „VerbundVolksbank OWL“ einig. Sie trafen sich zum Auftakt ihrer Kooperation im Historischen Rathaus in Höxter.

„Wir freuen uns auf die Kooperation und darauf, unsere Region gemeinsam zu präsentieren. Als Heimat-Bank unterstützen wir auf vielfältige Weise das gesellschaftliche und kulturelle Leben in unserer Region und legen Wert darauf, die Landesgartenschau für alle Menschen erlebbar zu machen“, beschreibt Ina Kreimer die Motivation. Sie ist als Vorstandsmitglied der „VerbundVolksbank OWL“ verantwortlich für die Volksbank Höxter, eine von sieben regionalen Zweigniederlassungen der Genossenschaftsbank.

Barrierefreiheit begleitet auch Stadtplanung

Das Geldinstitut fördert über seine bankeigene Stiftung die Landesgartenschau Höxter als Premium-Partner. Unter dem Leitgedanken „LGS für alle“ setzt die„ VerbundVolksbank OWL Stiftung“ dabei insbesondere auf die Themen „Barrierefreiheit, Inklusion, Integration“. Darüber hinaus engagiert sie sich für nachhaltige Projekte, Initiativen und Themen, die weit in die Gesellschaft ihrer Heimatregion hineinwirken.

Ausführliche Informationen und zahlreiche Berichte zur Landesgartenschau 2023 in Höxter lesen Sie hier: im LGS-Portal des Westfalen-Blattes.

„Die Themenfelder Inklusion und Barrierefreiheit spielen bei Landesgartenschauen eine wichtige Rolle und begleiteten auch die Stadtplanungen in Höxter von Anfang an“, erklärt Daniel Hartmann, Bürgermeister der Stadt Höxter. „Deshalb ist nahezu das gesamte Gelände barrierefrei. Daneben gibt es vergünstigte Eintrittspreise, spezielle Führungen, individuelle Serviceangebote sowie ein inklusionsbezogenes Veranstaltungsprogramm, um auch Menschen mit eingeschränkter Mobilität an dem Event teilhaben zu lassen“, ergänzt Claudia Koch und betont: „Wir sind sehr froh darüber, mit der VerbundVolksbank OWL und ihrer Stiftung einen so namhaften und in unserer Region verwurzelten Partner für unsere Landesgartenschau in Höxter gewonnen zu haben“, so Claudia Koch, Geschäftsführerin der LGS gGmbH.

Entwicklungspotenzial für Höxter

Die Landesgartenschau in Höxter beginnt am 20. April und läuft bis zum 15. Oktober. Die Stadt plant, einen Großteil der Flächen im Anschluss dauerhaft weiterzunutzen. Das eröffnet Höxter wirtschaftlich und stadtplanerisch ein erhebliches Entwicklungspotenzial. Für die Bürger und Besucher ergeben sich langfristig attraktive Freizeit- und Erholungsmöglichkeiten. „Das passt sehr gut zum Leitgedanken ‚Sinn stiften und sinnvoll wachsen‘ unserer Stiftung“, erklärt Ina Kreimer. „Für uns als regionale Genossenschaftsbank ist es eine Selbstverständlichkeit und zugleich eine große Freude, eine Veranstaltung mit einer solchen Strahlkraft wie die Landesgartenschau zu unterstützen.“