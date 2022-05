Gide Niedringhaus: "Anja hätte der Film gefallen"

Premiere des Anja-Niedringhaus-Films in Berlin am Mittwochabend: Regisseur Roman Kuhn (ganz links) holt das "Bilderkriegerin"-Filmteam auf die Bühne: Marion Klann (Creative Producer), die Schauspieler Michele Cuciuffo, Dulcie Smart und Antje Traue, Jürgen Rehberg (Bildgestaltung), Clemens Hübner (Schnitt), Gudrun Roscher (Szenenbild), Filiz Ertas (Kostüm) sowie Grit Hildenbrand und Anna Freund (Maske).

„Ich will den Krieg beenden. Mit meinen Bildern.“ Die junge Anja Niedringhaus kauert hinter dem Steuer eines Jeeps und fährt durch das zerstörte Sarajewo. Schüsse fallen, in der Nähe schlagen Granaten ein. Auf dem Beifahrersitz liegt ihre Kamera, mit dem sie den Alltag der Menschen in der Belagerung einfängt.

Für 90 Minuten wird die Kriegsfotografin, die vor acht Jahren bei einem Anschlag in Afghanistan starb, auf der Leinwand in einem berührenden Dokudrama wieder lebendig. „Bilderkriegerin“, der Film über das Wirken der Fotojournalistin aus Höxter, feierte am Mittwochabend vor etwa 120 geladenen Gästen in Berlin Premiere.

Premiere mit 120 geladenen Gästen

Im Berliner Kino "Filmkunst 66" (Nähe Savignyplatz) fand die Premierenfeier für den Anja-Niedringhaus-Film am Mittwochabend statt. Das Werk wird 2023 auch im ZDF gezeigt. Foto: Ludmilla Ostermann

Schauspielerin Antje Traue, die Niedringhaus im Film verkörpert, sah den Film im Kino „Filmkunst 66“ in Berlin-Charlottenburg zum ersten Mal und zeigte sich sehr bewegt: „Ich wusste sofort, dass es eine emotionale Reise wird“, sagte sie. Für die Vorbereitung auf die Rolle wurde sie mit persönlichen Dingen von Anja Niedringhaus betraut. Im Film trägt sie den Original-Schmuck der Fotografin. Sie könne die Szenen noch heute nachspüren. „Diese Rolle verlässt einen nicht so schnell.“

Freuen sich über eine gelungene Premiere: Regisseur Roman Kuhn (von links), Niedringhaus-Schwester Gide Niedringhaus sowie die Schauspieler Antje Traue und Michele Cuciuffo, der im Film den befreundeten Kriegsreporter Sergio spielt. Foto: Ludmilla Ostermann

Gide Niedringhaus, jüngste Schwester von Anja, gab nach der Vorführung gegenüber dem WB zu, vor den persönlichen Szenen Angst gehabt zu haben. Eine Szene zeigt das innige Verhältnis ihrer Film-Tochter zur berühmten Tante. „Da liefen natürlich die Tränen.“ Die jüngere Schwester von Anja Niedringhaus hatte die Entstehung des Dokudramas von Beginn an begleitet. Sie ist sich sicher: „Anja hätte der Film gefallen." Gide Niedringhaus und die ältere Schwester Elke Niedrighaus-Haaspers waren beide zur Vorführung angereist.

Filmplakat "Die Bilderkriegerin". Foto:

„Ich habe einen Klos im Hals“, sagte Marcus Graf von Oeynhausen-Sierstorpff aus Bad Driburg, der ebenfalls zur Premiere in Berlin war. „Der Film ist mir unter die Haut gefahren.“ Und damit beschrieb er die allgemeine Gefühlslage des Publikums, denn „Bilderkriegerin“ gewährt Einsicht in das Seelenleben einer starken Persönlichkeit. Niedringhaus setzt sich in einer von Männern dominierten Arbeitswelt durch, räumt dabei aber der Menschlichkeit immer den Vorrang ein. So kehrt sie an manchen Abenden in Sarajewo ohne ein einziges Foto zurück, weil sie ihren Jeep kurzerhand in einen Krankenwagen umwidmet und lieber Verletzte transportiert. Antje Traue spielt eine Frau, die davon überzeugt ist, mit ihren Bildern die Welt verbessern zu können, die manchmal einsam ist und hadert mit der Ignoranz der Politiker.

Filszene aus "Die Bilderkriegerin". Foto: ZDF/Ishka Michoka

"Weissensee"-Produzentin Regina Ziegler verfilmt Anjas Geschichte

Verfilmt wurde „Bilderkriegerin“ von der bekannten Produzentin Regina Ziegler („Weissensee“). Der 90-Minüter ist zum großen Teil Spielfilm, wird aber immer wieder mit Original-Bildern von Niedringhaus und Szenen der Kriegsschauplätze verwoben. Für Regisseur Roman Kuhn war es „eine Riesen-Aufgabe“, das Leben der Kriegsfotografin auf die Leinwand zu bringen. „Denn das, was Anja uns hinterlassen hat, ist ein echtes Pfund“, sagte er am Mittwoch in Berlin.

Um ihr Leben nachzuzeichnen, haben er und sein Team „die Untertöne ihrer Interviews gehört und versucht, die Aussagen ihrer Familie und Kollegen ins richtige Bild zu setzen“. Für Kuhn erfährt die Thematik des Films vor dem Hintergrund des Ukraine-Krieges besondere Bedeutung. Es ist für den Regisseur, der seit 2020 an „Bilderkriegerin“ gearbeitet hat, damit im Nachhinein auch eine Wertschätzung der Arbeit von Kriegsreportern. Im digitalen Zeitalter, in dem Bilder am laufenden Band produziert würden und ihre Entstehung mitunter zweifelhaft sei, habe der Einsatz der Fotografen in Kriegsgebieten einmal mehr an Bedeutung gewonnen, so Kuhn.

Anja Niedringhaus vor ihrem Tod 2014 bei einem Besuch im Pins-Forum in Höxter. Foto: Michael Robrecht

Am 1. Juni ist eine weitere Vorführung mit prominenter Begleitung des Filmteams geplant – dann wird „Bilderkriegerin“ im Warburger Cineplex-Kino und auch im Bad Driburger Kino gezeigt. Anja Niedringhaus' Mutter Heide-Ute Niedringhaus war nicht zu Premiere in Berlin, sie will sich den Film in Warburg ansehen.