Girls' Day in Kaserne: Natürlich ist Bundeswehr auch Frauensache

Ein Tag bei der Bundeswehr. Auch Höxters Kaserne bietet das an. Einmal im Jahr gibt es beim Girls' Day den deutschlandweiten Aktionstag, der Mädchen Einblicke in Berufe in Technik, Naturwissenschaft, Handwerk und Informationstechnik ermöglicht.

Die Bundeswehr gestaltet ein teils digitales Programm, bei dem Teilnehmerinnen Fragen stellen und sich genau das ansehen können, was sie interessiert. Am 28. April ist es wieder soweit. Obwohl der Anteil von Frauen in ihr zuletzt deutlich gesteigert werden konnte, gilt die Truppe noch als Männerdomäne. In Höxter dienen bereits mehr als 80 Frauen in der Kaserne. In Höxter seien für den Girls' Day noch Plätze frei, sagt Leutnant Thorsten Wiedenbein (S-1-Offizier des ABC-Abwehrbataillons 7 Höxter). Die Streitkräfte geben Einblicke in Berufe, die Mädchen und junge Frauen bei der Berufsorientierung nur selten wählen. Interessentinnen können sich bei der Bundeswehr melden.

Konkrete Infos zum Girls' Day online: www.bundeswehr.de/de/aktuelles/veranstaltungen-bundeswehr/girls-day-2022-bundeswehr-5392390

20 Jahre Girls' Day bei der Bundeswehr

Der Girls‘ Day, an dem sich die Bundeswehr bereits zum 20. Mal beteiligt, bricht gezielt mit Berührungsängsten und Geschlechterklischees. Soldatinnen und Soldaten sowie zivile Fachkräfte der Bundeswehr informieren aus erster Hand über ihre Arbeitsplätze. Gleichzeitig ermutigen sie die jungen Frauen, in vermeintliche Männerdomänen einzudringen. Die Botschaft dahinter ist deutlich: Frauen können genauso gut wie Männer in der Bundeswehr dienen. Besonders auch in technischen oder naturwissenschaftlichen Berufen.

Frauen bei der Bundeswehr in Höxter. 80 dienen hier bereits. Foto: Michael Robrecht

Läuft! Bundeswehr und Frauen

Neben der Möglichkeit, persönlich drei Dienststellen (Universitäten der Bundeswehr in Hamburg und München und Bildungszentrum in Mannheim) zu besuchen, wird es abwechslungsreiche Live-Streams aus dem Cyber Innovation Hub in Berlin geben. Dort werden verschiedene Job-Profile der Bundeswehr sowie die Digitalisierungs- und Innovationsvorhaben des Cyber Innovation Hubs vorgestellt. Während des Live-Streams erfolgen drei weitere Live-Schaltungen des Zentrums für Geoinformationswesen der Bundeswehr und der Universität der Bundeswehr in München, die den Studiengang Luft- und Raumfahrttechnik erklären, sowie des Weltraumkommandos.