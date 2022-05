Glanzvolles Schützenfest in Bosseborn

Höxter-Bosseborn

Schon 2019 erschoss Olaf Millgramm die Schützenkönigswürde in Bosseborn. Aber – wie in so vielen anderen Orten auch – ging dann erst mal gar nichts mehr. „Seit dem Königsschießen sind genau 993 Tage vergangen“, hat Olaf Millgramm ausgerechnet. Das Warten wurde am vergangenen Wochenende belohnt:

Von Iris Spieker-Siebrecht