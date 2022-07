Glasfaser-Offensive für Schulen und Firmen im Kreis Höxter

2,2 Millionen Euro fließen in Gigabit-Ausbau: Vier Kommunen und Kreis bringen Infrastrukturprojekt auf den Weg

Im Gewerbegebiet „Pfennigbreite“ in Höxter erfolgte jetzt stellvertretend der „symbolische Spatenstich“. Im Fokus steht bei allem der Gigabit-Ausbau und die digitale Zukunft. Mit Hochdruck soll die neue Technologie alle wichtigen Standorte versorgen. Mit dem neuen 2,2 Millionenprojekt werde eine weitere wichtige Etappe erreicht. In den kommenden zwölf Monaten sollen mit Fördermitteln von Bund und Land weitere sieben Gewerbe- und Industriegebiete sowie acht Schulstandorte in den Städten Beverungen, Höxter, Steinheim und Willebadessen mit einer gigabitfähigen Glasfaserinfrastruktur erschlossen werden.