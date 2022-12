Glatteis auf Straßen rund um das Eggegebirge bei Bad Driburg

Kreis Höxter/Bad Driburg

Von den Straßen am Eggegebirge wird am Sonntagvormittag gefährliches Glatteis gemeldet. Es haben sich erste Unfälle im Raum Bad Driburg und Dringenberg ereignet, berichtet die Polizei in Höxter. Schlimmer ist die Lage im südlichen Hochstift: Die A44 bei Lichtenau und Richtung Warburg/Kasseler Berge ist bis 18 Uhr an diesem 3. Advent voll gesperrt worden.

Von Michael Robrecht