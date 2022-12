Glatteis im Kreis Höxter: 50 Unfälle, drei Verletzte

Die Wetterdienste warnen weiter vor extremer Eisglätte überall im Kreis Höxter. In vielen Ortschaften und besonders an den Steigungen geht nichts mehr. Die Polizei hat bis 9.30 Uhr bereits 80 Einsätze und 50 Verkehrsunfälle registriert, es gibt Verletzte – darunter ein Kind.

An der Pfennigbreite in Höxter hat es einen glättebedingten Unfall gegeben – es ist einer von vielen Polizeieinsätzen im gesamten Kreisgebiet gewesen.

Gehwege und Straßen sind völlig vereist. Viele Menschen sind schon gestürzt. Die meisten Schulen im Kreis Höxter haben den Unterricht an diesem Glatteis-Montag bereits am Vortag abgesagt. Es hat bereits 50 Unfälle und Notfalleinsätze im Kreis geben. An den Ortseinfahrten staut sich der Verkehr von den Fahrzeugen, die es im Morgenverkehr gewagt haben, zum Arbeitsplatz zu fahren.