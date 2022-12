Glatteis stoppt Müllabfuhr im Kreis Höxter 

Kreis Höxter

Das Blitzeis hat am Montagmorgen hat auch zu Verzögerungen bei der Abfallentsorgung geführt. Der Abfallservice des Kreises Höxter bittet betroffene Haushalte, die Behälter, die an diesem Montag hätten entleert werden sollen, stehen zu lassen. „Die Entleerung wird in den nächsten Tagen nachgeholt“, erklärt Hubertus Abraham vom Abfallservice des Kreises Höxter. Die Verzögerungen am Montag könne sich auch noch auf die Abfuhrtermine von Dienstag (20. Dezember) bis Freitag (23. Dezember) auswirken. Sollte es zu weiteren Verzögerungen bei den Behälterleerungen in diesen Tagen kommen, sollten die Behälter bis zur Leerung stehen bleiben.

Bearbeitet von Michael Robrecht