Godelheim: St. Johannes Baptist zählt zu den ältesten Bauwerken in Westfalen

Wenn Küsterin Doris Topp das massive Türschloss der Katholischen Pfarrkirche St. Johannes Baptist in Godelheim entriegelt – dann ist der Weg frei, um bei einem Gebet Kraft zu tanken für die Herausforderungen des Alltags. Das Gotteshaus gehört zu den ältesten Bauwerken in Westfalen.

Die Höxteraner Ortschaft Godelheim kann in diesem Jahr ihr 1200-jähriges Jubiläum feiern. Am ersten Septemberwochenende wird wohl das ganze Dorf auf den Beinen sein und an den Festivitäten teilnehmen, die der „Förderverein Godelheim“ mit großem Fleiß vorbereitet hat (wir berichteten ausführlich über das Programm). Im Vorfeld dieser Jubiläumsfeierlichkeiten stellt das WESTFALEN-BLATT in einer kleinen Serie Lebensbereiche und Plätze in Godelheim vor, zu der neben der Kirche auch die Arbeit der Katholischen Frauengemeinschaft zählt.