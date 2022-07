Grillabend mit viel Rauch führt zu Großeinsatz der Feuerwehren

Dicke Rauchwolken an Höxters Jugendherberge: Anrufer melden der Polizei „Menschenleben in Gefahr“

Höxter

Die Alarmierungsmeldungen in der Polizeiwache klingen dramatisch: Menschenleben in Gefahr, starke Rauchentwicklung, an der Jugendherberge Höxter, viele Besucher auf dem Gelände: Mit neun Fahrzeugen rücken Feuerwehr Höxter, Rettungsdienst und Polizei am Ziegenberg sofort an.

Von Michael Robrecht