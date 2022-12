Großbaustelle Höxter: Brücke, Fußgängerzone und Promenade fast fertig

Höxter

Sanierung der Weserbrücke. Dutzende Baustellen zur Gestaltung der Landesgartenschau 2023 in Höxter und Corvey. Barrierefreier Umbau der Marktstraße Höxter mit Nebenstraßen. Umbauten in den Gebäuden des Schulzentrums Höxter. Neue Versorgungsleitungen überall in Höxter. Großflächige Projekte in Corvey. Ein neuer Bahnhof und eine neue Schiffsanlegestelle mit Weserpromenade. Sanierung des Tilly-Hauses sowie viele private große Bauprojekte im Fahrwasser der LGS. Auf 35 bis 40 Millionen Euro plus X werden die Investitionen inzwischen in der City taxiert.

Von Michael Robrecht