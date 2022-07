Große Trauer in Kleinenbreden: Oma Resi ist tot

Marienmünster/Kleinenbreden

Oma Resi Leßmann aus Marienmünster-Kleinenbreden ist tot. Die 99-jährige Seniorin starb am 26. Juli in Folge eines Sturzes und einer längeren Erkrankung. Therese Leßmann ist vielen auch überregional bekannt geworden, weil sie zu besonderen Geburtstagen immer das ganze Dorf eingeladen hatte. Zuletzt am 8. Juni 2022. Das gab es sonst nirgends im Kreis Höxter.

Von Michael Robrecht