Großeinsatz mit Sirenenalarm in WBK Höxter: Am Ende schmort nur ein Lampentrafo

Feuerwehr und Rettungsdienste sind am Montagabend mit vielen Fahrzeugen zur Weserberglandklinik in Höxter ausgerückt: Dort war ein Zimmerbrand im Altbau der WBK gemeldet worden. Zum Glück ging der Einsatz glimpflich aus: Es schmorte nur ein Trafo einer Lampe in einem Zimmer.

Feuerwehr und Rettungsdienst waren am Abend an der Weserberglandklinik im Einsatz.

Gegen 21.15 Uhr gab es einen gut vernehmbaren Sirenenalarm in der Kreisstadt: Sehr schnell sah die "halbe Stadt" hoch über Höxter vor dem Klinikaltbau am Räuschenberg unzählige Blaulichter von Feuerwehrwagen und Rettungsfahrzeugen, die alarmiert worden waren. Die Feuerwehrleute konnten schnell melden: Keine Gefahr mehr im Verzug. In einem Zimmer habeTrafo an einer Lampe wohl geschmort. Gerüche enstanden. Stadtbrandinspektor Jürgen Schmits sagte, dass zum Glück nicht mehr passiert sei. Die Einsatzkräfte konnten nach 20 Minuten wieder abrücken.

Die Feuerwehrfahrzeuge standen rund um die WBK in Bereitschaft. Foto: Michael Robrecht

Der vermeintliche Brand war aus dem Restgebäude des Kliniklazarett-Altbaus neben dem früheren Seniorenhaus gemeldet worden, wo auch Ukraine-Flüchtlinge untergebracht sind. Das neue Klinik-Hauptgebäude war nicht betroffen. Auch Höxters Bürgermeister Daniel Hartmann war vor Ort, um sich über das Geschehen zu informieren.

Die Einsatzkräfte können schnell wieder abrücken. Foto: Michael Robrecht

Bei vielen Höxteranern wurden beim Anblick der vielen Fahrzeuge und Blaulichter Erinnerungen an den Mai 2015 wach, als 350 Rettungskräfte wegen eines Brandes auf einer Station Teile der Weserberglandklinik evakuiert haben. 61 Patienten waren damals aus dem Gebäude geholt worden. Ein Zimmer stand in Flammen. Schwarzer Rauch zog in Teile der alten Klinikgebäude. 25 Rettungswagen aus dem gesamten Umland fuhren 2015 zur Klinik, um für den zuerst befürchteten Massenanfall an Verletzten gewappnet zu sein. Auch unzählige Feuerwehren rückten an.