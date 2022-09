Grundschule am Nicolaitor in Höxter erhält erneut Schach-Auszeichnung

Großer Jubel schallte durch die Schule am Nicolaitor. In einer Durchsage teilte Schulleiterin Bettina Becker mit, dass die Schule erneut die Auszeichnung als Deutsche Schachschule erhalten hat.

In diesem Jahr wurden sowohl Bewerbungsverfahren als auch Anforderungsprofil des Qualitätssiegels verändert. Umso mehr freut sich das Kollegium der Schule, dass die langjährige engagierte Arbeit im Bereich des Schachunterrichtes nun sogar mit der Stufe Silber honoriert wird.

Im Jahr 2017 wurde die Schule am Nicolaitor erstmals mit dem Qualitätssiegel der Deutschen Schulschachstiftung ausgezeichnet. Das nun verliehene Siegel in Silber behält bis zum Jahr 2026 seine Gültigkeit. Bereits seit 2009 werden alle Kinder einmal wöchentlich in den Grundlagen des „königlichen Spiels“ unterrichtet. Durch den Schachunterricht werden ganz nebenbei die Konzentration, Ausdauer und Rücksichtnahme aller Kinder gefördert.

Der Förderverein der Schule am Nicolaitor mit den aktuellen Vorsitzenden Martin Röske, Thorsten Stickel und Celestine Röske als Vertreterin der Schulpflegschaft unterstützt die Schule seit Jahren durch die Finanzierung des Schachmaterials. Erst in diesem Jahr wurden neue Bretter, Figuren und ergänzendes Spielmaterial angeschafft.

Seit den Osterferien gibt es eine Kooperation mit dem Schach-Club Höxter, der im Nachmittagsbereich der Offenen Ganztagsschule eine Schach-AG anbietet und auch bei der Durchführung eines Schulschachturniers in diesem Schuljahr Unterstützung zugesagt hat. In den letzten beiden Jahren konnte aufgrund der Corona-Pandemie kein Turnier durchgeführt werden. Umso mehr freuen sich alle Beteiligten, mit frischer Motivation durch das Schachsiegel in Silber in diesem Schuljahr wieder durchstarten zu können.