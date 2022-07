Grundschüler aus Ottbergen haben viel Spaß beim Video-Dreh

Höxter-Ottbergen

Einmal gefilmt werden wie ein „richtiger Star“, ein Musik-Video zum eigenen Song drehen- welcher Musiker, welche Musikerin träumt nicht davon? Für die Kinder der vierten Klasse wurde dieser Traum war. Am vergangenen Dienstag drehten sie rund um die Schule, in Höxter und in Corvey einen Video-Clip zu ihren Lied „Mit einer Blume im Knopfloch“.

Von Iris Spieker-Siebrecht