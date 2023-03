„Veganes Weserbergland“: Gruppe etabliert Markt in Höxter

Trend oder Zeitenwende? Rita von Heesen und Frank Lücke sind fest davon überzeugt: „Die Zukunft is(s)t vegan.“ So wie sie beide schon seit Jahren leben. Die Eheleute finden, dass es Zeit ist zum Umdenken. Dazu regen sie zusammen mit Gleichgesinnten offensiv an.

Rita von Heesen und Frank Lücke bei den Vorbereitungen für den Markt am ersten März-Samstag in ihrer Küche. Vegane Gelees und veganer Kochkäse gehören zu den selbstgemachten Köstlichkeiten, die sie beim veganen Markt in Höxter anbieten.

Exoten sind Veganer schon lange nicht mehr. Anders als Vegetarier, die zumeist „nur“ kein Fleisch und Fisch essen, verzichten sie auch auf Milch, Käse und Eier – also auf sämtliche tierische Produkte. Für pflanzliche Alternativen müssen Veganer keine Einkaufstour mehr durch (gefühlt) den halben Kreis Höxter unternehmen. Vom Hack bis zum Käse behaupten sich Produkte aus Pflanzen inzwischen in großer Auswahl in den Regalen der meisten Supermärkte. Und die Nachfrage wächst.

Daher sind Frank Lücke (51) und Rita von Heesen (55) fest davon überzeugt, dass ein veganer Lifestyle mehr als nur eine Modeerscheinung ist, „sondern eine Lebenseinstellung, die sich etabliert hat und sich mehr und mehr durchsetzt“. Diese Einschätzung bestätigt sich im großen Interesse an einer Initiative, die das in Brenkhausen lebende Ehepaar zusammen mit Gleichgesinnten in Höxter ins Leben gerufen hat: Aus einer WhatsApp-Gruppe heraus treten sie als Netzwerk mit dem programmatischen Namen „Veganes Weserbergland“ in die Öffentlichkeit und bereichern an jedem ersten Samstag im Monat in der Zeit von 10 bis 14 Uhr mit selbstgemachten veganen Produkten in der Stummrigestraße den Wochenmarkt in Höxter.

Dieser Schritt ist der Gruppe ein Anliegen. „Wir möchten den veganen Gedanken nach außen tragen. Deshalb haben wir den Markt ins Leben gerufen.“ „Wir“ – das ist ein harter Kern von acht Frauen und Männern. Sie holen den veganen Lifestyle aus den Großstädten aufs Land und bieten auf der großzügigen Fläche nahe dem Fußgängerüberweg zur Marktstraße eine Vielzahl selbstgemachter veganer Köstlichkeiten. Der Markt soll, so Frank Lücke, Bestandteil des Wochenmarkts sein. Kuchen, Gelees, Aufstriche, Kochkäse, LebenVurst (statt Leberwurst), Vack Hack, Liköre: Die Angebotspalette ist groß und hat eines gemeinsam: Alles ist rein pflanzlich und köstlich.

In Absprache mit dem Ordnungsamt hat die Gruppe „Veganes Weserbergland" in der Stummrigestraße einen Standort für ihren Markt gefunden. An jedem ersten Samstag im Monat bieten sie vegane Produkte an und verstehen sich bewusst als Bestandteil des Wochenmarkts. Foto: Rita von Heesen

Die große Resonanz hat die Initiatoren auch nach der achten Auflage des Marktes Anfang März in ihrem Engagement bestärkt: „Die Stimmung war gut, es waren viele neue Gesichter da, und man merkt, dass das Interesse immer größer wird“, erzählt Rita von Heesen. Einer der Besucher, ein ehemaliger Höxteraner, war positiv überrascht über das neue Angebot: „Wow, ein veganer Markt? Den hätte ich in Höxter nicht erwartet“, sagte er. Zur Landesgartenschau möchte er wieder in die Heimat kommen und auf dem Markt vorbeischauen. Ein anderer Passant sei extra nochmal zurückgekommen, um seiner Bekannten den veganen Markt zu zeigen.

Informieren statt anprangern ist die Devise der Gruppe

Die Gruppe scheint also einen Nerv getroffen zu haben. Sie lädt zusätzlich zu den Verkaufsständen mit einer Bierzeltgarnitur zum Verweilen ein und schafft eine angenehme Gesprächsatmosphäre. „Informieren statt anprangern“, heißt die Devise. „Wir machen den Menschen keine Vorwürfe, sondern regen zum Nachdenken an“, sagt Frank Lücke. „Wir geben das Tierleid, das hinter dem Fleischkonsum steht, zu bedenken und möchten die Menschen feinfühlig machen für den ethischen Aspekt.“ Zugleich zeigt das Team aber auch mit seinen veganen Produkten, dass Fleischverzicht keinen Genussverzicht bedeutet.

Der vegane Markt an jedem ersten Samstag im Monat in Höxter bietet auch die Möglichkeit, miteinander ins Gespräch zu kommen. Sitzgelegenheiten laden zum Verweilen ein. Die Gruppe "Veganes Weserbergland" hat den Markt ins Leben gerufen. Foto: Rita von Heesen

Weil es ihr um die Tierethik geht, spendet die Gruppe die Erlöse aus ihren Märkten abzüglich der Herstellungskosten immer für Tierschutzzwecke. Das müssten die gewerblichen Beschicker, die sie hinzugewinnen will, natürlich nicht tun, signalisieren Rita von Heesen und Frank Lücke. Professionelle Anbieter veganer Produkte sind beim Veganen Markt in Höxter willkommen. Das Start-up „Happea Meat“ aus Steinheim machte den Anfang und war am 3. März mit veganem Hühnersalat, veganen Frikadellen und anderen pflanzlichen Köstlichkeiten dabei.

Veganer Kochkurs mit Margret Lorig

In Kontakt steht die Gruppe auch mit einer angehenden veganen Ernährungsberaterin. Und sie ist mit Vortragsangeboten ebenfalls auf Erfolgskurs: Der Abend mit Christina Tocha vor einigen Wochen lockte mehr als 50 Gäste an. Das motiviert, weiterzumachen – was die Gruppe auch tut. Zu den Info-Abenden dazu gehört immer auch ein veganes Buffet. Das Team möchte die Menschen ja schließlich auf den Geschmack bringen.

Damit auch am heimischen Herd der vegane Lifestyle einziehen kann, bietet die Gruppe am Freitag, 31. März, einen veganen Kochkurs mit Margret Lorig an. Beginn ist um 18 Uhr im Evangelisch-freikirchlichen Gemeindezentrum am Knüll. Der Ticketverkauf läuft unter 0160/94945881.

Klimaschutz auch Grund für Verzicht

Das Team stellt seit einigen Monaten einiges auf die Beine, um dem veganen Leben im Kreis Höxter zum Aufschwung zu verhelfen. Dazu gehört auch ein Vegan-Guide. Er weist den Weg zu Restaurants, die vegane Gerichte auf der Karte haben. Rita von Heesen und Frank Lücke halten den Guide immer auf Stand und freuen sich über jede Ergänzung, die sie machen können. Die Eheleute leben seit mehreren Jahren schon vegan. Ethische Gründe haben sie zur Ernährungsumstellung veranlasst. Der Konsum von Fleisch, Eiern und Milch sei mit immensem Tierleid verbunden, betont das Ehepaar. Rita von Heesen: „Wenn man sich damit beschäftigt, tun sich Abgründe auf.“

Für sie und ihren Mann, die sich beide auch im Tierschutz engagieren, sind der Umwelt- und der Klimaschutz sowie auch die Gesundheit inzwischen weitere gute Gründe für den Verzicht auf tierische Produkte. Dass eine ausgewogene Ernährung auch vegan möglich ist, möchten sie und ihre Mitstreiterinnen und Mitstreiter ins öffentliche Bewusstsein bringen. Interessierte, auch potenzielle Marktbeschicker, können sich per E-Mail unter [email protected] mit der Gruppe in Verbindung setzen.