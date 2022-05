"Gut behütet“ durch Höxter

Die Frauenaktionswoche in Höxter geht weiter: Mit auffallend bunten Hüten, teilweise mit Botschaften beklebt, sind Frauen und Männer kürzlich zur besten Marktzeit durch die Höxteraner Innenstadt gezogen.

Stationen dieses Rundgangs waren Hut-Installationen, die das Ludwig-Schloemann-Haus im Rahmen der Frauenaktionswochen Höxter mit dem Motto „Alles unter einen Hut“ zuvor gestaltet und an elf Standorten in der Stadt aufgestellt hatten. Das Schloemann-Haus ist eine Wohneinrichtung für Menschen mit geistiger, körperlicher oder mehrfacher Behinderung in Höxter.