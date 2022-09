Gut geknattert beim ersten Traktoren-Treffen in Bödexen

Das erste Traktoren-Treffen in Bödexen ist sehr gut angekommen. Reichlich Treckerfahrer kamen in den Ort unterhalb des Köterberges.

Alte Traktoren sind schon ziemlich beeindruckend. Sie zeichnen sich aus durch Lautstärke und Geruch. In ihnen steckt eine Kraft, die ein Pferd etwa nicht tragen konnte und doch wird ihre Leistung in PS, also Pferdestärke gemessen. Natürlich sind im Laufe der Zeit auch die Zugmaschinen in der Landwirtschaft stets weiter entwickelt worden, um so effizient wie möglich der oft mühsamen Arbeit (auf dem Feld) dienen zu können. Und trotzdem gibt es im Kreis Höxter noch einige „Alte Schätzchen“, die so ihre Jahre und Arbeitsstunden vorweisen können.