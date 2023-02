Gute Nachfrage in Höxter: Handwerker und Bauleute  trotzen der Krise

Gestiegene Zinsen und hohe Kosten machen der Baubranche zu schaffen. Die Nachfrage schwächelt und eine Trendwende ist laut Baufirmen und Handwerkern auf den Höxteraner Bautagen zufolge noch nicht in Sicht. Aber dennoch schauten viele Aussteller in Höxters Stadthalle verhalten optimistisch ins Jahr 2023.

„Weserbau – Haus und Energie“: Hunderte Besucher auf Bautagen in Stadthalle

Baumesse am Wochenende in Höxter: Noch bis Sonntagabend beraten Handwerker und Bauleute die Besucher. Simon Dudek (rechts) und Kai Pasvoss (Bauhelden Lügde) kennen die neuesten Trends im Bereich Fenster, Dämmung und Türen.

Wenn nicht neu gebaut werde, dann beschäftigten sich die Menschen mit Energiewende und Sanierung: Dietmar Nolte (Hecker Haustechnik Ottbergen) hat am Stand von Stiebel Eltron die Beratungsgespräche geführt und war vom Interesse der Besucher an Wärmepumpen und Lüftungstechnik sehr beeindruckt. „Von so einer Messe kommen manchmal nach einem Jahr noch Kundenkontakte und Anfragen“, sagte er.