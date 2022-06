Haben die Pfingstfeste Auswirkungen? In Höxter klettern die Zahlen sprunghaft nach oben

Kreis Höxter

Der Sieben-Tages-Inzidenzwert im Kreis Höxter ist am Samstag von 395 auf 477,4 pro 100.000 Einwohner gestiegen. Die Zahl der aktiv infizierten Menschen liegt bei 855 Menschen (+97) Spitzenreiter bei der Städteinzidenz ist zurzeit Höxter mit auffälligen 645,4 und 206 Erkrankten (plus 51 aktiv Infizierte und plus 70 bestätigte Fälle).

Von Michael Robrecht