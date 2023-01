Haftbefehle nach Razzia in Höxter: Das erwartet die Festgenommenen

Mit mehreren Fahrzeugen und einem Dutzend Zollbeamter ist der Zugriff in Höxter auf einem Firmengelände erfolgt (Symbolfoto). Der Einsatz blieb in der Öffentlichkeit überwiegend unbemerkt, wurde erst am Freitag vom Zoll veröffentlicht.

Ein mit Haftbefehlen gesuchter Festgenommener muss laut Zoll nicht in Untersuchungshaft, so das Ergebnis der Vernehmungen. Die aktuellen Details: Wie berichtet, hat der Bielefelder Zoll nach einer Durchsuchung am Mittwoch, 11. Januar 2023 in Höxter auf dem weitläufigen Firmengelände 18 illegal beschäftigte Arbeiter aus Osteuropa und Asien angetroffen, die ohne die erforderlichen Aufenthaltsgenehmigungen dort beschäftigt waren.