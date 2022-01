Halbe Stunde zu: Bahnschranke Ottbergen sorgt für Staus

Fachmann reist zur Reparatur an - Schranken blieben ab 13.30 Uhr unten

Höxter-Ottbergen

Die Bahnschranke in Ottbergen hat am Freitag zwischen 13.30 und 14 Uhr für Staus und Unmut gesorgt. Die Balken auf der Seite Richtung Straße nach Bruchhausen blieben aus noch unbekannten Gründen plötzlich am Boden.