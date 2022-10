Hallenbad Höxter bietet viel Badespaß

Es ist und bleibt ein architektonischer Hingucker und zieht gerade in der dunklen Jahreszeit die Blicke auf sich: Das Hallenbad in Höxter hat die neue Badesaison eingeläutet. Es gibt viele attraktive Angebote. Aber auch auf die Energiekrise wird reagiert.

Auch wenn die Wassertemperaturen in den Becken wegen der aktuellen Energiekrise um zwei Grad abgesenkt worden sind, so bleibt der Badespaß dadurch nicht auf der Strecke. Die Höxteranerin Dr. Corinna Wodarz freut sich über den Neustart der Saison und findet die angepassten Temperaturen völlig akzeptabel: „Man merkt den Unterschied eigentlich gar nicht. Aber es ist ein wichtiges Signal, das man nur begrüßen kann“, betonte sie am Mittwoch. Im Schwimmbecken gibt es nun 26 statt 28 Grad und im Nichtschwimmerbereich für die Jüngsten 28 statt 30 Grad. Das Angebot ist vielfältig und die Eintrittspreise konnte die Stadt Höxter als Betreiber konstant halten. Es gibt also keine Erhöhung im Vergleich zur letzten Öffnung.