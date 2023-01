Hallenbaupläne in Entrup: Streit um Änderungen beigelegt

Heftige Kritik am Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses hat es während der Sitzung des Ortsausschusses Entrup Anfang Dezember gegeben. Unter anderem seien die, in den dem Rat zur Abstimmung vorgelegten Bauplänen eingetragenen Höhen, nicht eingehalten worden.

Heftige Kritik am Bau des neuen Feuerwehrgerätehauses im Ortsausschuss

Das kritisierten die beiden Ratsvertreter Matthias und Johannes Kros. Außerdem sei das Bauwerk weiter nach vorne, in Richtung Straße, gerückt worden. Die Folge davon sei, dass der für das jährliche Schützenfest benötigte Zeltplatz nicht mehr so einfach zu nutzen sei. So müssten beim Aufstellen eines 35 Meter langen Zelts enorme Höhenunterschiede ausgeglichen und der Angerweg für Fahrzeuge gesperrt werden.