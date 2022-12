Hamid (13) holt sich den ersten Turniersieg in Höxter

Am Jugendzentrum lockt nun ein Fußballkäfig junge Leute an

Höxter

Um eine weitere Attraktion reicher ist der Jugendtreff in Höxter. Gemeinsam mit den jugendlichen Besucherinnen und Besuchern konnte ein „Panna-Cage“, also ein kleiner Fußballkäfig mit fünf Metern Durchmesser, errichtet werden. „Mit großer Unterstützung des städtischen Bauhofs war uns das kurzfristige Errichten erst möglich“, richtet Peter Kamischke-Funk seinen Dank an die Verantwortlichen.