Hansestadt Vörden:  Warum man einen solchen Titel gut vermarkten kann

„Über Vörden und die Hanse wird schon seit vielen Jahren in Marienmünster gesprochen und spekuliert, sagte Bürgermeister Josef Suermann dem WB. Zuletzt sei das Thema im Wirtschaftsförderungs- und Tourismus-Ausschuss diskutiert worden. Und im Sommer hat das bundesweit erscheinende Magazin „Reisereporter“ die Hansestadt Marienmünster sogar in einer Reihe zusammen mit den großen Namen vorgestellt. Das hat wiederum viele verwundert und viele „Marienmünsteraner“ aber auch interessiert. Bürgermeister Suermann schilderte, dass viele Spuren zum Hanse-Thema in Marienmünster ins Leere führten. Dennoch befinde sich Vörden tatsächlich in den Listen mit den 200 Hansestädten. Der Titel gehe wohl auf eine Mitgliedschaft im Mittelalter zurück.

