Hartmann vereidigt – Dangela und Held neue Vizebürgermeister

Höxter (WB). In der konstituierenden Sitzung des neuen Höxteraner Stadtrates in der Stadthalle ist am Donnerstagabend der neue Bürgermeister Daniel Hartmann (unabhängig) vereidigt und ins Amt eingeführt worden. Der Stadtrat wählte Andrea Dangela (CDU) zur 1. stellvertretenden Bürgermeisterin und Hans Josef Held (SPD) zum 2. Vizebürgermeister. Zudem wurde der seit 2009 amtierende Bürgermeister Alexander Fischer (SPD) verabschiedet.

Alle neu gewählten Ratsherren und Ratsfrauen sind in der Sitzung verpflichtet worden. Die Bildung von Ausschüssen war ein weiterer wichtiger Punkt der ersten Sitzung, die unter strengen Corona-Hygieneregeln stattfand.

Der neue Bürgermeister Hartmann ehrte alle ausgeschiedenen, oft langjährigen Ratsmitglieder. So viele Stadträte auf einmal – insgesamt 24 – sind noch nie in Höxter verabschiedet worden. Dr. Lutz van Herck (CDU) erhielt als ausscheidendes Ratsmitglied den Ehrenring der Stadt für fünf Rats-perioden. Je einen Ring bekamen auch Günther Ludwig (CDU) und Burkhard Schwiete (CDU), die weiter dem Rat angehören, für fünf mal Ratsmitgliedschaft. Weitere Ehrungen (Ehrennadeln in Gold für drei und Silber für zwei Perioden) gab es für folgende ausgeschiedene CDU-Ratsmitglieder: Stefan Berens (2), Wolfgang Esch (2), Klaus Funnemann (2), Christiana Mönnekes (3), Eva-Maria Müller (3), Beate Rehker (3), Nicolas Westermeier (3), Wolfgang Borgolte (1), Franz Büker (1), Bruno Kieneke (1), Ulrich Weber (1). Aus der SPD-Fraktion schieden aus und wurden geehrt: Werner Böhler (3), Martin Finke (3), Dirk Friedrich (2), Paul Völse (2), Andrea Giesberts (1) Thomas Hamm (1) und Birgit Parensen (4). Aus der UWG ist Ralph-Gunnar Zell (4) ausgeschieden sowie Marion Rutkowski (2/lange CDU, jetzt UWG), die auch geehrt worden ist. Die BfH-Fraktion verlassen hat Siegfried König (1). Verabschiedet wurde Georg Leineweber (vier Wahlperioden, erst CDU, dann BfH, zuletzt unabhängig). Im Rat ade sagte Ansgar Simon (1/Die Linke). Auch einige amtierende Ratsmitglieder wurden geehrt (Bericht in der Samstagsausgabe).

Antrittsrede

Der neue Bürgermeister Hartmann sagte in seiner Antrittsrede, er sei mit der Überzeugung „Höxter kann mehr“ angetreten. „Höxter ist eine wunderbare Stadt mit fantastische Voraussetzungen: Wir haben eine großartige Kernstadt und zwölf tolle, individuelle Ortschaften, starke Unternehmen mit vielen Arbeitsplätzen, eine atemberaubende Landschaft, eine vielfältige Innenstadt mit ansprechendem Einzelhandel, ein einzigartiges Welterbe Corvey und eine sehr gut funktionierende Vereinskultur. Und wir haben eine einmalige Chance mit der Landesgartenschau 2023 die zukünftige Entwicklung unserer Stadt nachhaltig und zum Wohl unserer Bürgerinnen und Bürger zu gestalten“,erklärte Hartmann. „Es sind die Menschen, die sich mit großer Leidenschaft für ihre Stadt und ihre Ortschaften einsetzen. Sie leisten einen unermesslich wichtigen Beitrag für unsere Gesellschaft. Gemeinsam mit allen Bürgerinnen und Bürgern möchte ich die Entwicklung Höxters weiter voran bringen. Hinschauen, zuhören, verstehen und machen – das ist mein Verständnis von erfolgreicher Kommunalpolitik“, erklärte er. Diese Zusammenarbeit fange für ihn im Rat an. Gemeinsam schaffe man vieles. Der häufig in der Öffentlichkeit ausgetragene „politische Zwist“ habe dem Image unserer Stadt erheblich geschadet. In Zukunft wolle er auf Augenhöhe mit den Mitgliedern des Rates arbeiten. „Unterschiedliche politische Interessen erfordern einen Kompromiss. Uns muss bewusst sein, dass die nächsten Jahre durch die Auswirkungen von Corona nicht einfach werden. Die Herausforderungen sind groß.“

Baudezernentin Claudia Koch berichtete zudem im Rat: „Der barrierefreie Marktstraßenumbau ist fördergeldfähig, die Asphaltvariante Nicolaistraße laut Bezirksregierung aber nicht.“ Es soll zeitnah eine neue Besprechung mit Anwohnern und Hauseigentümern der Nicolaistraße über das weitere Vorgehen nach dem Scheitern der Alternativplanung geben.